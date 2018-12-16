شكرا لقرائتكم بوسطن يتابع انتصاراته ولووريرز ينتصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - واشنطن - أ ف ب - | منذ 15 ساعة في 16 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 15 ديسمبر 2018 / 20:17

تابع بوسطن سلتيكس تألقه وحقق فوزه الثامن تواليا على حساب ضيفه أتلانتا هوكس 129-108، فيما تغلب غولدن ستايت ووريرز بطل الموسمين الماضيين بصعوبة على مضيفة ساكرامنتو كينغز 130-125 في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، واعتمد سلتيكس على الرباعي كايري آرفينغ (24 نقطة) وجايسون تاتوم (22) وماركوس موريس (20) والاحتياطي غوردون هايوارد (19) في تحقيق الفوز.



وكانت بداية بوسطن هذا الموسم متواضعة، وهو يحتل حاليا بعد هذه السلسلة الناجحة المركز الرابع في ترتيب المنطقة الشرقية (18 فوزا و10 هزائم).

في المقابل، كان كيفن هويتر أبرز المسجلين (19 نقطة)، وجون كولينز (11 نقطة و14 متابعة) أفضل المدافعين في صفوف هوكس الذي مني بخسارته الثانية تواليا والسابعة في آخر 10 مباريات، فبقي في المركز الرابع عشر قبل الأخير (6 انتصارات و22 خسارة).

وفي المباراة الثانية، حقق ووريرز بداية رائعة وتقدم بفارق 12 نقطة حتى نهاية الشوط الأول (الربع الأول 42-38، الثاني 34-26)، و14 نقطة حتى منتصف الثالث الذي خسره 27-33 قبل أن يجد نفسه متخلفا بفارق 10 نقاط قبل خمس دقائق من نهاية اللقاء، لكن نجومه الثلاثة كيفن دورانت وستيفن كوري وكلاي طومسون قاموا بانتفاضة متأخرة وسجلوا النقاط الـ 22 الأخيرة، وأنهى كوري اللقاء بـ 35 نقطة، مقابل 33 لدورانت و27 لطومسون، وقام درايموند غرين بدوره الدفاعي جيدا (14 متابعة) وكصانع ألعاب (10 تمريرات حاسمة).