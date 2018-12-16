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الإسماعيلي يطلب التعاقد مع عبد المنصف

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جدة - عمرو شويل دخل مسئولو الإسماعيلى فى مفاوضات مع محمد عبد المنصف حارس مرمى وادى دجلة، خلال الفترة الأخيرة، من أجل الحصول على خدماته لتدعيم مركز حراسة المرمى.

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جاءت مفاوضات الإسماعيلى مع أوسة لتضع الحارس فى حيرة من أمره بشأن التجديد لوادى دجلة والبقاء أو الرحيل إلى الدراويش وخوض تجربة جديدة خلال الفترة المقبلة.

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وكشف مصدر مقرب من محمد عبد المنصف إن الحارس أجل اتخاذ قرارا حول المسألة فى بدايتها على أن يتخذ قراره النهائى خلال الساعات المقبلة ويخطره به مسئولى الدراويش خاصة إنه تحفظ فى البداية على التفاوض لموقف وادى دجلة فى جدول ترتيب الدورى حيث يقع الفريق الدجلاوى فى المركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة بعد خوض 17 مباراة.

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