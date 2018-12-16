اخبار الرياضه

لاساراتي يجتمع بمحمد يوسف فى الأهلي

0 نشر
0 0

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

شكرا لقرائتكم لاساراتي يجتمع بمحمد يوسف فى الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل إستفسر الأورجوياني مارتن لاساراتي من محمد يوسف المدير الفني المؤقت للأهلي عن عدة أمور فنية خاصة بالفريق قبل تولي المدرب الأورجوياني مسئولية تدريب المارد الأحمر.

554c6acbcc.jpg

 

وعقد لاساراتي جلسة مع محمود الخطيب رئيس النادي وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة ومحمد مرجان المدير التنفيذي للنادي ومحمد يوسف بغرفة مجلس الإدارة وقام المدرب الأورجوياني خلال الجسلة بتوقيع عقود تدريب الفريق وسيتم إعلان الصفقة بعد قليل.

 

77be7a138b.jpg

 

وقام لاساراتي اليوم بجولة داخل النادي وتفقد ملعب التتش وغرفع خلع ملابس اللاعبين ثم أجتمع مع سيد عبد الحفيظ وعقد جلسة أخرى مع الخطيب والتى تم خلالها توقيع العقود قبل أن يجتمع مع يوسف في "المطعم" عقب تناول وجبة الغذاء .

705ee25c3b.jpg

 

وعقب الجلسة تناول المدرب الأوجورياني وجبة الغذاء مع محمد يوسف بمطعم النادي قبل أن يناقش الثنائي عدة أمور خاصة بفريق الكرة والمنافسات التي يخوضها وقائمة الفريق وغيرها من الأمور التى أستسفر عنها المدير الفني الجديد للأحمر خلال جلسته مع محد يوسف التى استمرت أكثر من 90 دقيقة.

شكرا لقرائتكم خبر عن لاساراتي يجتمع بمحمد يوسف فى الأهلي على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة سوبر كورة وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي سوبر كورة ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .

الكلمات الدلائليه

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

2018 © -
الرجوع الى الاعلى