شكرا لقرائتكم لاساراتي يجتمع بمحمد يوسف فى الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل إستفسر الأورجوياني مارتن لاساراتي من محمد يوسف المدير الفني المؤقت للأهلي عن عدة أمور فنية خاصة بالفريق قبل تولي المدرب الأورجوياني مسئولية تدريب المارد الأحمر.

وعقد لاساراتي جلسة مع محمود الخطيب رئيس النادي وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة ومحمد مرجان المدير التنفيذي للنادي ومحمد يوسف بغرفة مجلس الإدارة وقام المدرب الأورجوياني خلال الجسلة بتوقيع عقود تدريب الفريق وسيتم إعلان الصفقة بعد قليل.

وقام لاساراتي اليوم بجولة داخل النادي وتفقد ملعب التتش وغرفع خلع ملابس اللاعبين ثم أجتمع مع سيد عبد الحفيظ وعقد جلسة أخرى مع الخطيب والتى تم خلالها توقيع العقود قبل أن يجتمع مع يوسف في "المطعم" عقب تناول وجبة الغذاء .

وعقب الجلسة تناول المدرب الأوجورياني وجبة الغذاء مع محمد يوسف بمطعم النادي قبل أن يناقش الثنائي عدة أمور خاصة بفريق الكرة والمنافسات التي يخوضها وقائمة الفريق وغيرها من الأمور التى أستسفر عنها المدير الفني الجديد للأحمر خلال جلسته مع محد يوسف التى استمرت أكثر من 90 دقيقة.