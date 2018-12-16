شكرا لقرائتكم نجيب وميندوجا يقودان هجوم الإسماعيلي أمام القطن الكاميروني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الجهاز الفنى للإسماعيلى، تشكيل فريقه لملاقاة القطن الكاميرونى فى ذهاب الدور التمهيدى الثانى بدورى أبطال أفريقيا، على ملعبه بالإسماعيلية. ويتكون تشكيل الإسماعيلي من: محمد فوزى فى حراسة المرمى باهر المحمدى ومحمود متولى ومحمد مجدى وطارق طه فى خط الدفاع عماد حمدى ونادر رمضان وعبد الرحمن مجدى ومحمد صادق فى خط الوسط شكرى نجيب وكريستوفر مندوجا فى خط الهجوم. ويجلس على دكة بدلاء الدراويش كلا من محمد مجدى فى حراسة المرمى ومحمد هاشم وعمر الوحش وكريم بامبو ولسعد الجزيرى ومحمد الشامى.

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