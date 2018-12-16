شكرا لقرائتكم إشبيلية يهزم جيرونا ويزاحم برشلونة على صدارة الليجا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فاز فريق إشبيلية، على جيرونا (2-0) اليوم الأحد، بالجولة الـ16 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

سجَّل هدفي إشبيلية إيفير بانيجا، في الدقيقة (55)، من ركلة جزاء، وبابلو سارابيا في الدقيقة (64).

ورفع إشبيلة رصيده لـ31 نقطة، بالمركز الثاني بفارق الأهداف أمام أتلتيكو مدريد (الثالث)، وخلف برشلونة المتصدر، الذي يمكنه توسيع الفارق لـ3 نقاط، في حال فوزه على ليفانتي، مساء اليوم.

في المقابل، توقف رصيد جيرونا، عند 21 نقطة في المركز العاشر، بفارق الأهداف أمام إسبانيول، الذي يواجه ريال بيتيس اليوم، وبفارق الأهداف خلف سيلتا فيجو.

يُذكر أن هذا الفوز، هو التاسع لإشبيلية بالليجا هذا الموسم، مقابل الخسارة في 3 مباريات والتعادل في 4، فيما تعد هذه الهزيمة هي الخامسة لجيرونا بالليجا هذا الموسم، مقابل الفوز في 5 مباريات والتعادل في 6 لقاءات.