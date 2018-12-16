شكرا لقرائتكم رقم قياسي جديد ينتظر ميسي خلال مواجهة ليفانتى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يقترب الأرجنتينى ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة من تحقيق رقم قياسى ضد ليفانتى، فى المباراة التى ستجمع الطرفين العاشرة إلا الربع مساء اليوم،الأحد، على ملعب "سيوداد دي فالنسيا" ضمن منافسات الجولة الـ 16 من مسابقة الدورى الأسبانى.

يتساوى ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة الأسبانى مع تشافى هيرنانديز نجم خط وسط الفريق السابق فى قائمة أكثر اللاعبين تحقيقاً للإنتصارات مع البارسا فى تاريخ الليجا بـ 322 فوزاً، وبإمكانه الإنفراد بهذا الرقم ليصبح أكثر لاعبى البلوجرانا فوزاً فى المسابقة المحلية، فى حالة الفوز على ليفانتى.

ويتصدر الأرجنتينى ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة الأسبانى قائمة هدافى الليجا برصيد 11 هدفاً بالتساوى مع كريستيان ستواني لاعب جيرونا.