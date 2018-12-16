شكرا لقرائتكم ساوثهامبتون يفاجئ أرسنال بهدفين في الشوط الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أنتهى الشوط الأول من مباراة ارسنال ومضيفه ساوثهامبتون بتقدم الأخير بهدفين مقابل هدف وحيد على الجانرز في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا ضمن منافسات الجولة الـ 17 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم ساوثهامبتون عن طريق داني أنجز في الدقيقة 20 وتعادل مختاريان لآرسنال في الدقيقة 28، قبل أن يعود أنجز ويسجل الهدف الثاني لساوثهامبتون في الدقيقة 44 من زمن هذا الشوط.

ويحتل أرسنال المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 34 نقطة بفارق 10 نقاط كاملة عن مانشستر سيتي المتصدر، ويأتى ساوثهامبتون فى المركز الـ19 وقبل الأخير برصيد 9 نقاط.



