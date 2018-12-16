شكرا لقرائتكم مواجهة سبال وكييفو تنتهي بالتعادل السلبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - خيم التعادل السلبي على المباراة التي جمعت سبال بضيفه كييفو يوم الأحد في الجولة الـ 16 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وفشل الفريقان في استغلال الفرص التي اتيحت لهما أمام المرميين ليخرج كل فريق بنقطة.

ورفع سبال رصيده إلى 16 نقطة في المركز الخامس عشر كما رفع كييفو رصيده إلى أربع نقاط في المركز العشرين الأخير.