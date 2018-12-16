شكرا لقرائتكم ريال مدريد ينجو من رايو فاليكانو بهدف بنزيمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - انتزع ريال مدريد فوزا صعبا من ضيفه رايو فاليكانو 1 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في المرحلة السادسة عشرة من الدوري الإسباني والتي شهدت أيضا فوز أتلتيكو مدريد على بلد الوليد 3 - 2 وخيتافي على ريال سوسيداد 1 - صفر.

ويدين الريال بالفضل في هذا الفوز للاعبه الفرنسي كريم بنزيمة الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 13.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 29 نقطة وقفز للمركز الثالث بفارق نقطتين عن جاره أتلتيكو مدريد، صاحب المركز الثاني، وغريمه التقليدي برشلونة، صاحب الصدارة.

ويمكن لبرشلونة أن يوسع الفارق إذا فاز على ليفانتي يوم الأحد، فيما توقف رصيد رايو فاليكانو عند عشر نقاط في المركز التاسع عشر قبل الأخير.

ويعد هذا الفوز هو التاسع للريال في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في خمس مباريات والتعادل في مباراتين، فيما تعد هذه الهزيمة هي العاشرة لرايو فاليكانو مقابل الفوز في مباراتين والتعادل في أربع.

ويستعد الريال لخوض مباراة الدور قبل النهائي في كأس العالم الاندية يوم الأربعاء المقبل، حيث يلتقي مع كاشيما انتلرز الياباني، في البطولة المقامة حاليا في الإمارات.