الونش يشارك فى تدريبات الزمالك وتأهيل طارق حامد بعد السباعية

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاد محمود حمدى الونش، مدافع الزمالك، للمشاركة فى تدريبات الفريق الجماعية فى ظل تجهيزه بعد الإصابة التى أبعدته عن التدريبات الجماعية فى العضلة الضامة، وأدى اللاعب تدريباته مع الفريق حالياً بصورة طبيعية ليصبح جاهزاً للعودة من جديد فى الفترة المقبلة.

فيما أدى طارق حامد، لاعب وسط الزمالك، تدريبات خاصة مع كولى أدو محلل الأداء والتأهيل فى ظل البرنامج الموضوع له من قبل الجهاز الفنى بعد مشاركته فى لقاء أمس أمام القطن التشادى، ويخصص الجهاز الفنى وحدات تحليلية للاعبى الفريق لتطوير الأداء فى الفترة المقبلة.

وكان الزمالك قد فاز على القطن التشادى بسباعية نظيفة فى لقاء الذهاب بدور الـ32 بالكونفدرالية ويستعد لخوض مباراة العودة يوم الأحد المقبل.