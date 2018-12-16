شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الأوليمبية تناقش دعم طوكيو 2020 مع وزير الرياضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستقبل الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، الخميس المقبل، مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب فى مكتبه بمقر الوزارة. ومن المنتظر أن يناقش مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية مع وزير الرياضة الحصول على دعم للاتحادات الرياضية استعدادا لدورة الألعاب الأفريقية فى أغسطس 2019 بالمغرب، ودورة الألعاب الأوليمبية فى طوكيو 2020. وكانت اللجنة الأوليمبية المصرية قد تسلمت من الاتحادات الرياضية جيمع خطط الإعداد المطلوبة لكل اتحاد استعدادا لأوليمبياد طوكيو 2020 ودورة الألعاب الأفريقية بالمغرب.

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