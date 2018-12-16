7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأحد 16 ديسمبر 2018 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها لاسارتى يوقع عقود تدريب الأهلي فى حضور الخطيب وعبد الحفيظ، اتحاد الكرة يستدعى أحمد الشناوى بسبب شكوى الزمالك.

وقع الأورجوياني مارتن لاسارتي عقود تدريب الأهلي منذ قليل في قاعة اجتماعات مجلس الإدارة ، وذلك في حضور محمود الخطيب رئيس النادي وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة.

دخل اتحاد الكرة، برئاسة هانى أبو ريدة، فى مفاوضات مع الاتحاد النيجيرى لكرة القدم لإقامة مباراة ودية مع الفراعنة خلال فترة التوقف المقبلة والمحدد لها فى الفترة من 18 حتى 26 مارس المقبل.

حقق رمضان درويش، لاعب منتخب الجودو ، الميدالية البرونزية بمنافسات وزن تحت 100كجم ببطولة العالم لأساتذة الجودو، والتى تقام بالصين.

أرسل اتحاد الكرة، خطابا إلى نادى بيراميدز، لاستدعاء أحمد الشناوى حارس مرمى الفريق للخضوع لجلسة استماع بمعرفة لجنة شئون اللاعبين، بسبب شكوى الزمالك ضده.

كشف خالد محمود، طبيب الأهلي، أن حسام عاشور لاعب خط وسط الفريق لن يلحق بمباراة النجوم المقرر لها مساء غد الاثنين، ضمن مؤجلات الجولة الثانية عشرة من منافسات الدورى العام.

اتفق مسئولو الأهلي مع الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني الجديد لفريق الكرة الأول، على تحمل راتب مساعديه المدرب ايجورين ومخطط الأحمال خافيير، وذلك بعد توليه المسئولية الفنية للفريق الأحمر لمدة موسم ونصف.

كشف مصدر مطلع بنادى الزمالك عن وجود مفاوضات فى الفترة الحالية بشأن إعادة أحمد داوودا، لاعب الفريق الأبيض المعار للاتحاد السكندرى، إلى قلعة ميت عقبة فى شهر يناير المقبل خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.