شكرا لقرائتكم خبر عن لاسارتى لـ"الخليج 365": جئت لحصد البطولات مع الأهلي وأعرف لاعبيه جيدا والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد الأورجوياني مارتن لاسارتى، المدير الفنى الجديد للنادى الأهلي، أنه جاء إلى القاهرة لحصد البطولات مع الفريق الأحمر، واستكمال المسيرة الحافلة له، سواء على المستوى المحلى أو القارى.

وقال لاسارتى لـ"الخليج 365"، "أعرف لاعبى الأهلى ولكنني ما زلت فى مرحلة استكشاف نجومه، لم أتردد فى قبول المهمة وأعرف طبيعة الجماهير الحمراء الشغوفة بتحقيق البطولات".

ووقع لاسارتي على عقود تدريب الأهلي لمدة موسم ونصف، ويحصل المدرب الأورجويانى وجهازه المعاون على راتب 125 ألف دولار شهرياً.