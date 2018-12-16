شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يعلن توقيع مارتن لاسارتى على عقود تدريب الفريق لمدة موسم ونصف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، أن الأورجويانى مارتن لاسارتى وقع على عقود تدريب الفريق لمدة موسم ونصف. ويحصل لاسارتى وجهازه المعاون على 125 ألف دولار شهرياً، ويصطحب 2 مساعدين هما خافيير مخطط الأحمال والمدرب سباستيان. يذكر أن لاسارتى حضر إلى النادى الأهلى اليوم وقام بجولة بملعب التتش تفقد خلالها ملعب التتش ودولاب بطولات القلعة الحمراء، وغرف خلع ملابس اللاعبين، ثم اجتمع مع سيد عبد الحفيظ وعقد جلسة أخرى مع الخطيب، والتى تم خلالها توقيع العقود.

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