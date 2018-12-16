شكرا لقرائتكم خبر عن جروس للاعبى الزمالك: أرفض الاعتماد على سباعية الذهاب أمام القطن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة السويسرى كريستيان جروس، على الاجتماع بلاعبى الفريق قبل بداية المران، مقدما التهنئة للاعبين على الفوز بسباعية نظيفة على القطن التشادى فى لقاء الذهاب بدور الـ32 فى الكونفدرالية، مؤكداً أنه يجب التركيز فى مباراة العودة التى ستقام الأحد المقبل.
وشدد جروس للاعبى الزمالك على رفضه الاعتماد على نتيجة الذهاب، وأنه يرى أن لقاء العودة سيكون منفصلا تماما، لذلك عليهم التركيز بشكل كامل لتحقيق الفوز، كما شرح بعض الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون بمباراة الأمس لمعالجتها خلال الفترة المقبلة.
بينما حرص محمد أسامة، طبيب الزمالك، على عقد جلسة مع محمود عبد الرحيم "جنش" حارس الفريق على هامش المران من أجل الاطمئنان عليه بعد الكدمة التى تعرض لها بعد تدخل أحد لاعبى القطن التشادى.
شكرا لقرائتكم خبر عن جروس للاعبى الزمالك: أرفض الاعتماد على سباعية الذهاب أمام القطن على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .