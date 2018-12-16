شكرا لقرائتكم خبر عن ذهبية وفضية حصيلة مصر فى بطولة قبرص الدولية لناشئى الريشة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت عاليا الغندور، لاعبة المنتخب الوطنى لناشئى الريشة الطائرة تحت 11 سنة، ولاعبة نادى هليوبوليس، فى التتويج بذهبية بطولة قبرص الدولية، والتى أقيمت خلال الفترة من 13 وحتى 16 ديسمبر الجارى. وحصدت زميلتها بالمنتخب ولاعبة نادى عالم الرياضة "هادية الجندى" فضية نفس المسابقة.

وشارك الثنائى فى منافسات تحت 13 سنة، ولم يحالفهما التوفيق وخرجا من ثمن النهائى.

فيما ودعت لجين الغندور لاعبة المنتخب الوطنى تحت 15 سنة منافسات البطولة من دور الـ16 أيضًا.