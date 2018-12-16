شكرا لقرائتكم خبر عن لاساراتي يستفسر عن أحوال الأهلي من محمد يوسف فى جلسة الـ90 دقيقة بالمطعم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استفسر الأورجوياني مارتن لاساراتي من محمد يوسف، المدير الفنى المؤقت للأهلي، عن عدة أمور فنية خاصة بالفريق قبل تولي مسئولية تدريب المارد الأحمر.

وعقد لاساراتي جلسة مع محمود الخطيب رئيس النادى وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة ومحمد مرجان المدير التنفيذى ومحمد يوسف فى غرفة مجلس الإدارة.

وقام لاساراتى بجولة داخل النادى تفقد خلالها ملعب التتش وغرف خلع ملابس اللاعبين، ثم اجتمع مع سيد عبد الحفيظ وعقد جلسة أخرى مع الخطيب والتى تم خلالها توقيع العقود قبل أن يجتمع مع يوسف فى "المطعم" عقب تناول وجبة الغداء.

وعقب الجلسة تناول المدرب الأوجوريانى وجبة الغداء مع محمد يوسف بمطعم النادى قبل أن يناقش الثنائى عدة أمور خاصة بفريق الكرة، والمنافسات التى يخوضها وقائمة الفريق وغيرها من الأمور التى استفسر عنها المدير الفنى الجديد للأحمر خلال جلسته مع محد يوسف التى استمرت أكثر من 90 دقيقة.