إسلام الشاطر: رؤية الخطيب فى اختياراته لأى مدير فنى قوة الشخصية

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد إسلام الشاطر، نجم النادى الأهلى السابق، أن رؤية الخطيب فى اختياراته لأى مدير فنى، تتلخص فى قوة الشخصية والتميز التكتيكى.



إسلام الشاطر

وقال الشاطر :"رؤية الكابتن الخطيب فى اختياراته لأى مدير فنى قوة الشخصية والتمييز التكتيكى.. دا كان موجود فى اختياره لمانويل جوزيه .. ودا من أهم ملامح شخصية لازارتى المدير الفنى الأورجويانى المحتمل للنادى الأهلى".

ووصل إلى القاهرة، أمس السبت، الأوروجوياني مارتين لاسارتي أحد المدربين الأجانب المرشحين لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلى بعد مفاوضات مكثفة جرت خلال الأيام الماضية من جانب محمود الخطيب رئيس النادى مع ثلاثة مدربين مرشحين للمهمة.