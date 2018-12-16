- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام الشاطر: رؤية الخطيب فى اختياراته لأى مدير فنى قوة الشخصية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد إسلام الشاطر، نجم النادى الأهلى السابق، أن رؤية الخطيب فى اختياراته لأى مدير فنى، تتلخص فى قوة الشخصية والتميز التكتيكى.
إسلام الشاطر
وقال الشاطر :"رؤية الكابتن الخطيب فى اختياراته لأى مدير فنى قوة الشخصية والتمييز التكتيكى.. دا كان موجود فى اختياره لمانويل جوزيه .. ودا من أهم ملامح شخصية لازارتى المدير الفنى الأورجويانى المحتمل للنادى الأهلى".
ووصل إلى القاهرة، أمس السبت، الأوروجوياني مارتين لاسارتي أحد المدربين الأجانب المرشحين لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلى بعد مفاوضات مكثفة جرت خلال الأيام الماضية من جانب محمود الخطيب رئيس النادى مع ثلاثة مدربين مرشحين للمهمة.
أكد إسلام الشاطر، نجم النادى الأهلى السابق، أن رؤية الخطيب فى اختياراته لأى مدير فنى، تتلخص فى قوة الشخصية والتميز التكتيكى.
إسلام الشاطر
وقال الشاطر :"رؤية الكابتن الخطيب فى اختياراته لأى مدير فنى قوة الشخصية والتمييز التكتيكى.. دا كان موجود فى اختياره لمانويل جوزيه .. ودا من أهم ملامح شخصية لازارتى المدير الفنى الأورجويانى المحتمل للنادى الأهلى".
ووصل إلى القاهرة، أمس السبت، الأوروجوياني مارتين لاسارتي أحد المدربين الأجانب المرشحين لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلى بعد مفاوضات مكثفة جرت خلال الأيام الماضية من جانب محمود الخطيب رئيس النادى مع ثلاثة مدربين مرشحين للمهمة.
شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام الشاطر: رؤية الخطيب فى اختياراته لأى مدير فنى قوة الشخصية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .