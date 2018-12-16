قمة "ليفربول- مانشستر يونايتد".. التشكيل والغيابات.. ومورينيو يغازل صلاح.. وأزمة لكوب

كتب: ضياء السقا

يستضيف ليفربول، المحترف بصفوفه النجم المصري محمد صلاح، مانشستر يونايتد، في السادسة مساء اليوم الأحد، على ملعب آنفيلد، معقل الريدز، في إطار قمة الجولة الـ17 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدخل ليفربول اللقاء منتشيا بفوزه على بورنموث، في الجولة الماضية، بأربعة أهداف دون رد، فضلا عن تأهله لدور الـ16 من دوري الأبطال، عقب فوزه على نابولي بهدف نظيف.

ويسعى لاعبو الريدز لمواصلة نغمة الانتصارات لمطاردة مان سيتي على صدارة الدوري.

و يحتل ليفربول المركز الثاني برصيد 42 نقطة، ويتأخر بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي المتصدر بفوزه أمس على إيفرتون، ويحتل مانشستر يونايتد المركز السابع بـ26 نقطة.

وعاد محمد صلاح للتألق من جديد وسجل هاترك في بورنموث، في الجولة الماضية ليتصدر قائمة الهدافين في الدوري مع أوباميانج بـ10.

وفي سياق متصل، غازل المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، صلاح قائلا: "سنقابل ليفربول الذي يملك سلاحًا نوويًا ممثل في صلاح".

وأضاف مورينيو في تصريحات صحفية: "صلاح الآن يمكنه اللعب في أي مكان في العالم، بإمكانه اللعب في صفوف ريال مدريد أو برشلونة".

وتابع المدرب السابق لصلاح في تشيلسي: "ليفربول في السابق كان يملك سلاحًا ممثلاً في كوتينيو، الآن يملك صلاح الذي يجيد تغيير مركزه وهذا ما أعطى حلول عديدة لفريقه".

تشكيل وغيابات ليفربول

يعاني يورجن كلوب المدير الفني للريدز، من غيابات عديدة منها شامبرلين، وآدم لالانا وجو جوميز، وماتيب وأرنولد للإصابة.

وسيضطر كلوب للدفع بلاعب الوسط ميلنر في مركز الظهير الأيمن لتعويض غياب أرنولد وجوميز.

ومن المتوقع أن يبدأ نادى ليفربول المباراة بتشكيل مكون من:

أليسون

آندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - لوفرين - ميلنر

نابي كيتا - جورجينيو فينالدوم - هيندرسون

ماني - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح

تشكيل مان يونايتد

وعلى الجانب الأخر، يقود البلجيكي العملاق روميلو لوكاكو تشكيل فريق الشياطين الحُمر المتوقع، ويعتمد البرتغالي جوزيه مورينيو على طريقة 4-3-3 ويتكون من:

حارس المرمى: ديفيد دي خيا

خط الدفاع: أشلي يانج، إريك بايلي، فل جونز، لوك شاو

خط الوسط: أندير هيريرا، مروان فيلايني، نيمانيا ماتيتش

خط الهجوم: ماركوس راشفورد، لوكاكو، خيسي لينجارد

القناة الناقلة

المباراة ستذاع على beIN SPORTS HD2، بتعليق حفيظ دراجي.