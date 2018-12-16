بعد توقيعه.. معلومات لا تعرفها عن لازارتي مدرب الأهلي الجديد.. لن تصدق ماذا قال عنه نجم برشلونة!

كتب: ضياء السقا

أعلن مجلس إدارة الأهلي، تولي الأوروجواياني مارتين لازارتي، مهمة تدريب الفريق الأول، لمدة موسم ونصف.

وعقد محمود الخطيب رئيس النادي اجتماعا، الأحد، مع المدرب الأوروجواياني لتوقيع ومناقشة الأمور الخاصة بشروط العقد، وكذا تشكيل الجهاز المعاون.

وذكر الموقع الرسمي للأهلي أن لازارتي قام بجولة تفقدية في ملعب مختار التتش ومنطقة دولاب البطولات، للتعرف على النادي عن قرب.

واجتمع الخطيب مع المدرب الجديد في حضور سيد عبدالحفيظ القائم بأعمال مدير الكرة، وسمير عدلي المدير الإداري ووكلاء لازارتي والمترجم الخاص به.

ويتمتع لازارتي بسيرة ذاتية قوية، ونرصد فيما يلي أهم المعلومات عنه ومحطاته التدريبة.

- مدرب أوروجواياني الجنسية، عمره 57 عاما.

- كان مدافعا سابقا، ولعب في فرق بأوروجواي وإسبانيا.

- حقق انجازات كلاعب مع ناسيونال الأوروجواياني، وفاز معه بكأس ليبرتادوريس وبكأس الإنتركونتيننتال للأندية.

-بدأ مسيرته التدريبة في سن الـ35 مع عدة فرق في أوروجواي، أبرزها ناسيونال، وفاز معه بالدوري 3 مرات، كما درب ريفر بليت، وقاده للصعود للدوري الممتاز في موسمه الثاني معه.

-عام 2002 درب الوصل الإماراتي، وصعد بهم من المركز الأخير للخامس، ولم يكمل مسيرته في الإمارات بعد ذلك.

-قاد لازارتي نادي ريال سوسيداد الإسبانى عام 2009، واقترب من التأهيل الأوروبي في النصف الأول من موسم 2010/2011، ولكنه كاد يهبط بالفريق في النصف الثاني من الموسم ليرحل بعد ذلك.

-ورحل لازارتي بعد تلك الفترة إلى تشيلي لتدريب فريق يونيفيرسيداد كاتوليكا من 1 يونيو 2012 لديسمبر 2013، حيث قادهم في 68 مباراة فاز في 37 وتعادل في 16 وخسر في 15 لقاء، بمعدل 1.87 نقطة في كل مباراة.

-كانت آخر محطاته التدريبة في أوروجواي، حيث عاد مُجددًا لناسيونال في يونيو 2016 وحتى ديسمبر 2017، ليقودهم في 61 مباراة خسر منهم في 40 وتعادل في 8 وخسر 13 بمعدل 2.10 نقطة في كل لقاء.

مكتشف النجوم

اكتشف لازارتي، عدد من أهم اللاعبين، منهم مهاجم برشلونة الحالي الأوروجواياني لويس سواريس، والفرنسي أنطوان جريزمان نجم أتلتيكو مدريد الإسباني.

منح لازارتي، لويس سواريز فرصته الأولى كلاعب كرة قدم محترف، ليقود هجوم ناسيونال موسم 2005-2006، حيث سجل المهاجم صاحب الـ18عاما وقتها 10 أهداف في 27 مباراة وقاد فريقه للتتويج بالدوري.

وعند سؤال لويس سوارزير عن أفضل المدربين الذي تدرب تحت قيادتهم كان من ضمنهم مارتين لازارتي الذي حقق معه الدوري الأوروجواني في نادي ناسيونال.

أما جريزمان، فكان لازارتي أول من منحه الفرصة موسم 2009-2010 في ريال سوسيداد، وتألق اللاعب صاحب الـ17 عاما وقتها ليحظى بثقة المدرب الأوروجواياني الذي أشركه في 40 مباراة خلال الموسم سجل خلالهم النجم الفرنسي 6 أهداف.

واعترف جريزمان بفضل لازارتي عليه، ونشر مؤخرا صورتين، الأولى يحتفل بها بخوضه ٣٠٠ مبارة في الدوري الإسباني، والثانية قديمة أثناء احتضانه المدرب الأوروجواني باعتباره الأب الروحي له ومكتشفه.