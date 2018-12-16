النني على مقاعد بدلاء أرسنال لمواجهة ساوثهامبتون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - إبراهيم علي

أعلن أوناي إيمري المدير الفني لنادي أرسنال الإنجليزي، عن تشكيل فريقه لمواجهة ساوثهامبتون، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويجلس الدولي المصري محمد النني على مقاعد بدلاء الفريق لمواجهة ساوثهامبتون.

ولم يشارك النني مع أرسنال خلال هذا الموسم في البريميرليج، بينما شارك في 6 مباريات مع الفريق اللندني في الدوري الأوروبي والكأس.

وجاء تشكيل أرسنال لمواجهة ساوثهامبتون كالتالي: لينو - بيليرين - ليختشتاينر - كوتشيلني - مونريال - تشاكا - جندوزي - توريرا - مختاريان - أيوبي - أوباميانج.

ويحتل أرسنال المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 34 نقطة، بينما يقع ساوثهامبتون في المركز 19 برصيد 9 نقاط.