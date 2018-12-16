الامارات | بالفيديو.. مواطن يعلم جمهور المكسيك طريقة ارتداء الغترة الإماراتية

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. مواطن يعلم جمهور المكسيك طريقة ارتداء الغترة الإماراتية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قام مواطن من مدينة العين بتعليم بعض جماهير فريق غوادالاخارا المكسيكي الطريقة الصحيحة لارتداء الغترة الإماراتية وذلك بعدما شاهدهم يضعونها بطريقة خاطئة في المنطقة المخصصة للجماهير وذلك قبل انطلاقة مباراة فريق العين أمام الترجي التونسي في كأس العالم للأندية لكرة القدم.

ووثقت كاميرا "الإمارات اليوم" قيام المواطن في إعادة تصحيح الطريقة الخاطئة التي كان يتبعها المشجع المكسيكي في ارتداء الغترة، ليقوم بدوره في لفها على الطريقة الحمدانية.

وعبر المشجع المكسيكي عن سعادته الغامرة بحصوله على المساعدة التي مكنته من ارتداء الغترة بالطريقة الصحيحة.