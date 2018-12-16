شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلن جاهزية «إكرامي» و«أزارو» لمواجهة النجوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصبح شريف إكرامي ووليد أزارو، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جاهزين لمواجهة النجوم المقرر لها، مساء الإثنين، في المباراة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع الثاني عشر بمسابقة الدوري.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، كان إكرامي قد اشتكي من آلام العضلة الضامة في مباراة جيما الإثيوبي، الجمعة، في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا، حيث تمت إراحة اللاعب من التدريبات، السبت، واكتفى فقط بأداء تدريبات الجري حول الملعب قبل أن يعلن الجهاز الطبي أن اللاعب سيكون لائقًا للتواجد في الحسابات الفنية لمباراة النجوم.

كما أكد الجهاز الطبي أن المغربي وليد أزارو تعافى تماما من آلام العضلة الخلفية، وأصبح جاهزًا هو الآخر بعد مشاركته بشكل طبيعي في تدريبات الكرة السبت.