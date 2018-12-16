شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يدخل معسكرًا مغلقًا بالإسماعيلية استعدادًا لـ«ساليتاس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ينتظم الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري، ظهر الإثنين، في معسكر مغلق بأحد فنادق الإسماعيلية، وذلك استعدادًا للسفر إلى العاصمة البوركينية واجادوجو، فجر الخميس المقبل، لملاقاة فريق ساليتاس بطل بوركينا فاسو في مباراة إياب دور الـ32 من النسخة السادسة عشرة للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية، وهي المباراة المقرر إقامتها في الرابعة عصر السبت المقبل، على استاد الرابع من أغسطس بالعاصمة واجادوجو.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، من المقرر أن يضم المعسكر 26 لاعبًا هم:

أحمد مسعود، أحمد بوسكا، محمود السيد لحراسة المرمى، ومحمد شطة، وكريم العراقي، ومحمد كوفي، وأحمد شوشة، وأحمد جودة، ومحمود حمد، ومصطفى مارسيلو، وأحمد خالد، وعمرو موسى، وحجاج عويس، وفريد شوقي، وإيزي إيميكا، وأحمد شكري، وإسلام عيسى، ومحمد جابر، وتوريك جبرين، ومحمود القط، وأحمد ياسر، وعبدالناصر دي ماريا، ومحمد جريندو، وأحمد جمعة، ومحمود وادي، والناشئ إسلام عطية.