شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفتح الحجز الإلكتروني لتذاكر مباراة النجوم بالدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قامت إدارة النادي الأهلي، بفتح الحجز الإلكتروني للجماهير «حاملي البطاقات» الخاص بتذاكر مباراة الأهلي والنجوم المقرر إقامتها السابعة مساء غدٍ الإثنين على ملعب السلام في اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ 12 للدوري. وناشدت إدارة الأهلي الجماهير التحلي بالروح الرياضية، وتشجيع فريقها والالتزام بالتعليمات الخاصة بالمباراة، حسبما ذكر الموقع الرسمي للنادي.

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