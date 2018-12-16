تعرف علي تشكيل تشيلسي وبرايتون

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جدة - عمرو شويل أعلن ماوريسيو سارى المدير الفنى لفريق تشيلسى الإنجليزى عن التشكيل الأساسى التى سيخوض به مباراة برايتون الثالثة والنصف عصر اليوم،الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 17 من مسابقة البريميرليج على ملعب "فالمر". وجاء تشكيل تشيلسى ضد برايتون كالتالي.. حراسة المرمى: كيبا الدفاع: ألونسو، لويز، روديجر، أزبيليكويتا خط الوسط: كوفاسيتش، جورجينيو، كانتى الهجوم: ويليان، هازارد، بيدرو ويتواجد على مقاعد بدلاء البلوز كلاً من كاباييرو، كريستنسن، إيمرسون، فابريجاس، باركلي، لوفتس شيك، جيرو. تشكيل تشيلسى لمباراة برايتون تشكيل تشيلسى لمباراة برايتون جدير بالذكر أن فريق تشيلسى يحتل المركز الرابع فى جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 34 نقطة فيما يأتى برايتون بالمركز الـ 13 برصيد 21 نقطة.

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