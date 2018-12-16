شكرا لقرائتكم طاقم حكام نيجيري لمباراة المصري وساليتاس البوركيني بالكونفدرالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقت إدارة المصري البورسعيدى خطاباً رسمياً من الإتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" يخطرها من خلاله بالطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة إياب دور الـ 32 من النسخة السادسة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمع بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري ومضيفه فريق ساليتاس بطل بوركينا فاسو المقرر إقامتها في الرابعة عصر السبت المقبل – السادسة مساءً بتوقيت القاهرة – على ستاد الرابع من أغسطس بالعاصمة البوركينابية واجادوجو.

ويتكون الطاقم الذي يحمل الجنسية النيجيرية من أديبيمبي كوادري حكماً للساحة ومعه صامويل بوادو تاكام مساعداً أول وعيسى عثمان مساعداً ثانياً وعبد الله شعيبو حكماً رابعاً ، فيما تم اسناد مهام مراقب المباراة جريجوريو بادوبا من غينيا بيساو.

جدير بالذكر أن حكم الساحة أديبيمبي كوادري والذي يبلغ من العمر 26 عاماً يعد أحد أصغر الحكام الدوليين على مستوى القارة الأفريقية ، حيث حصل على الشارة الدولية قبل نحو عامين.

كان المصرى قد تلقى هزيمة مفاجئة على ملعبه ببورسعيد امام ساليتاس فى لقاء الذهاب بهدفين نظيفين ، وهو ما جعل الإدارة تعجل بالتعاقد مع إيهاب جلال وإقالة مصطفى يونس من منصبه .