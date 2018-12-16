شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن صفقة جيرالدو لاعب الأهلى الجديد والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أنهى مسئولو النادى الأهلى صفقة الأنجولى جيرالدو سيلفا، صانع ألعاب أول أغسطس الأنجولى، بعد مفاوضات استمرت طيلة الشهر الماضى مع اللاعب وإدارة ناديه كللت بالنجاح فى النهاية، وبالرغم من أن اللاعب لن يشارك مع المارد الأحمر فى دورى أبطال أفريقيا نظراً لمشاركته مع فريقه فى الدور التمهيدى من البطولة الحالية، إلا أنه يتمتع بالقوة والمهارة التى من المتوقع أن تمثل إضافة قوية للفريق فى المرحلة المقبلة.

فى السطور التالية نُلقى الضوء على صفقة انتقال جيرالدو إلى الأهلى..

س: من هو جيرالدو سيلفا؟

ج : جيرالدو سيلفا لاعب أنجولى، صاحب الـ27 عاما، نجح فى لفت الأنظار إليه خلال مباريات فريقه فى دورى الأبطال الأفريقى الموسم المنقضى بعدما أحرز العديد من الأهداف المؤثرة لفريقه.

س: ما هى قيمة صفقة انتقال جيرالدو للأهلى؟

ج : كلفت صفقة انتقال جيرالدو للأهلى ما يقارب المليون دولار لصالح ناديه، بخلاف ما يحصل عليه اللاعب من الإدارة الحمراء.

س : من المسئول عن إنهاء صفقة انتقال جيرالدو للأهلى؟

ج : نجح محمد فضل، مدير التعاقدات بالأهلى، فى إنهاء صفقة انتقال جيرالدو سيلفا للمارد الأحمر خلال الشهر المنقضى، فى الوقت الذى أنهى فيه عدلى القيعى، مستشار التعاقدات بالنادى، الصفقة بعد ذهابه إلى أنجولا لتوقيع العقود مع اللاعب بشكل رسمى.

س : هل سيشارك جيرالدو مع الأهلى فى دورى أبطال أفريقيا؟

ج : لن يستطيع جيرالدو المشاركة مع الأهلى فى دورى أبطال أفريقيا العام الحالى، نظرا لمشاركته مع أول أغسطس فى الدور التمهيدى للبطولة أمام بطل الكونغو.

س : من اللاعب ضحية انتقال جيرالدو للأهلى؟

ج : أصبح فى حكم المؤكد رحيل المالى ساليف كوليبالى مدافع الأهلى خلال فترة الانتقالات الشتوية بعد تعاقد الفريق الأحمر مع جيرالدو سيلفا، خاصة أن النادى يتمسك باستمرار الثلاثى المغربى وليد أزارو والتونسى على معلول والنيجيرى أجاى، طبقا لقوانين اتحاد الكرة التى تحتم على تواجد أربعة محترفين مع كل فريق.