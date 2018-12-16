شكرا لقرائتكم خبر عن النيجيرى كوادرى حكماً لمباراة الإياب بين ساليتاس والمصرى فى الكونفيدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقت إدارة المصرى البورسعيدى خطاباً رسمياً من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" يخطرها خلاله بالطاقم التحكيمى المكلف بإدارة مباراة إياب دور الـ32 من النسخة السادسة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية، والتى تجمع الفريق الأول للكرة بالنادي المصرى ومضيفه فريق ساليتاس بطل بوركينا فاسو، المقرر إقامتها فى الرابعة عصر السبت المقبل – السادسة مساءً بتوقيت القاهرة – على استاد الرابع من أغسطس بالعاصمة البوركينابية واجادوجو.

ويتكون الطاقم الذى يحمل الجنسية النيجيرية من أديبيمبى كوادري حكماً للساحة ومعه صامويل بوادو تاكام مساعداً أول وعيسى عثمان مساعداً ثانياً وعبد الله شعيبو حكماً رابعاً ، فيما تم اسناد مهام مراقب المباراة جريجوريو بادوبا من غينيا بيساو.

جدير بالذكر أن حكم الساحة أديبيمبي كوادرى، والذى يبلغ من العمر 26 عاماً، يعد أحد أصغر الحكام الدوليين على مستوى القارة الأفريقية، حيث حصل على الشارة الدولية قبل نحو عامين.

كان المصرى قد تلقى هزيمة مفاجئة على ملعبه ببورسعيد امام ساليتاس فى لقاء الذهاب بهدفين نظيفين، وهو ما جعل الإدارة تعجل بالتعاقد مع إيهاب جلال وإقالة مصطفى يونس من منصبه.