الأهلي يتعاقد مع الأوروجواياني لازارتي.. والمدرب الجديد يتفقد ملعب التتش ودولاب البطولات

كتب: ضياء السقا أعلن مجلس إدارة الأهلي، تولي الأوروجواياني مارتين لازارتي، مهمة تدريب الفريق الأول، لمدة موسم ونصف. وعقد محمود الخطيب رئيس النادي اجتماعا، الأحد، مع المدرب الأوروجواياني لتوقيع ومناقشة الأمور الخاصة بشروط العقد، وكذا تشكيل الجهاز المعاون. وذكر الموقع الرسمي للأهلي أن لازارتي قام بجولة تفقدية في ملعب مختار التتش ومنطقة دولاب البطولات، للتعرف على النادي عن قرب. واجتمع الخطيب مع المدرب الجديد في حضور سيد عبدالحفيظ القائم بأعمال مدير الكرة، وسمير عدلي المدير الإداري ووكلاء لازارتي والمترجم الخاص به. وسبق لازارتي تدريب فرق في أوروجواي، بالإضافة إلى ريال سويسيداد الإسباني، والوصل الإماراتي.

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