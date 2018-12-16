شكرا لقرائتكم الأهلي يجهز "شقة" للمدرب الأوروجوياني لاساراتي في الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينهي مسئولو النادي الأهلي خلال الساعات الحالية مقر إقامة للمدرب الأوروجوياني مارتن لاساراتي بعد الاتفاق مع المدرب علي تدريب الأهلي. وإجتمع لاساراتي مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة ومحمد مرجان المدير التنفيذي للنادي بغرفة مجلس إدارة النادي الأهلي للاتفاق حول عدة أمور خاصة بالتعاقد الذي سيتم الإعلان عنه عقب قليل. وعلم "الخليج 365" أن إدارة الأهلي عرضت على المدرب الأوروجوياني الإقامة في شقة بحي الزمالك أو أحد فنادق حي الزمالك لكن المدرب فضل الإقامة في شقة خاصة به وهو ما ينهيه النادي حاليا.

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