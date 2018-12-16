شكرا لقرائتكم قرعة دوري الأبطال فرصة برشلونة لضم ثنائي أياكس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستغل برشلونة الإسباني قرعة دوري أبطال أوروبا فتح خط مفاوضات مع أياكس أمستردام الهولندي حول التعاقد مع نجميه المدافع ماتياس دي ليخت ولاعب الوسط فرينكي دي يونج، ، لاسيما وأن قرعة دوري الأبطال تقام غداً الإثنين في مدينة نيون السويسرية، وتشهد وجود نادي أياكس الذي تأهل للدور ثمن النهائي للتشامبيونزليج.

كشفت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن ممثلي برشلونة سيستغلون وجودهم في القرعة للحديث مع ممثلي أياكس حول التعاقد مع الثنائي الهولندي خلال الفترة المقبلة، بعدما أجري مسئولي البرسا العديد من المحادثات الهاتفية مع إدارة النادي الهولندي خلال الأسبوع الماضي، للحصول على خدمات دي ليخت ودي يونج.

وينافس برشلونة علي ضم ثنائي أياكس كلا من أندية يوفنتوس الإيطالي ومانشستر سيتي الإنجليزي وبايرن ميونيخ الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي.

العديد من التقارير أكدت أن أياكس لن يتخلى عن لاعبيه سوى بعد نهاية الموسم الحالي للمشاركة في دوري أبطال أوروبا، مشيرة إلى أنه يرغب في الحصول على 140 مليون يورو ليوافق على رحيلهما.