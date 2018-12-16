شكرا لقرائتكم ألكانتارا: التراخي سبب تراجع بايرن ميونخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل إعترف تياجو ألكانتارا نجم وسط فريق بايرن ميونخ الألمانى، بتراخي لاعبي البافارى فى أغلب المباريات هذا الموسم مما أدى لتراجع النتائج فى البوندزليجا، بالرغم من الفوز العريض برباعية نظيفة على هانوفر أمس،السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 15.

قال نجم خط وسط فريق بايرن ميونخ فى تصريحات للموقع الرسمى للبوندزليجا، :" بدأنا الموسم بقوة ، وكنا في حالة جيدة، قبل أن نتراخى، لكن الأمر يعتمد دائما علينا".

أضاف ألكانتارا خلال تصريحاته، مؤكداً على أن الفريق إذا ظهر بنفس أدائه الذى قدمه ضد هانوفر أمس،السبت، لا يمكن لأى فريق إيقاف البافارى.

رفع فريق بايرن ميونخ رصيده إلى 30 نقطة، محتلاً المركز الثالث في جدول مسابقة الدورى الألمانى، ومتأخرًا بفارق الأهداف عن بوروسيا مونشنجلادباخ الوصيف، وبـ 9 نقاط عن بوروسيا دورتموند المتصدر.