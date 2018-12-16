شكرا لقرائتكم خبر عن الجمعية العمومية العادية للجنة الأوليمبية المصرية غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، برئاسة المهندس هشام حطب، غداً الاثنين، الجمعية العمومية العادية، ويعقد الاجتماع فى الواحدة ظهرا بمقر اللجنة الأولمبية بمجمع استاد القاهرة. وتتمثل الجمعية العمومية للجنة الأولمبية من 28 اتحادا رياضيا، بعد حذف اتحاد التنس لصدور حكم نهائى من مركز التسوية والتحكيم الرياضى بحل مجلس إدارته ويكتمل النصاب بحضور 50% + 1 من الأعضاء.

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