شكرا لقرائتكم خبر عن 26 لاعبا فى معسكر المصرى بالإسماعيلية استعدادا لمباراة الإياب أمام ساليتاس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظم الفريق الأول للكرة بالنادى المصرى ظهر غد، الاثنين، بمعسكر مغلق بأحد فنادق الإسماعيلية، استعداداً للسفر إلى العاصمة البوركينية واجادوجو فجر الخميس المقبل، لملاقاة فريق ساليتاس بطل بوركينا فاسو فى مباراة إياب دور الـ32 من النسخة السادسة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية، وهى المباراة المقرر إقامتها فى الرابعة عصر السبت المقبل على استاد الرابع من أغسطس بالعاصمة البوركينابية واجادوجو.



ومن المقرر أن يضم المعسكر 26 لاعباً هم: أحمد مسعود ، أحمد بوسكا ، محمود السيد لحراسة المرمى ومعهم كل من محمد شطة ، كريم العراقي ، محمد كوفي ، أحمد شوشة ، أحمد جودة ، محمود حمد ، مصطفى مارسيلو ، أحمد خالد ، عمرو موسى ، حجاج عويس ، فريد شوقي ، ايزي ايميكا ، أحمد شكري ، اسلام عيسى ، محمد جابر ، توريك جبرين ، محمود القط ، أحمد ياسر ، عبد الناصر دي ماريا ، محمد جريندو ، أحمد جمعة ، محمود وادي ، الناشئ اسلام عطية.