شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يجهز "شقة" للمدرب الجديد لاساراتى فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينهي مسئولو النادي الأهلي، خلال الساعات القتادمة، تجهيز مقر إقامة للمدرب الأوروجويانى مارتن لاسارتى بعد الاتفاق مع المدرب على تدريب الأهلي.

واجتمع لاسارتي مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، ومحمد مرجان المدير التنفيذى للنادى بغرفة مجلس إدارة النادى الأهلي للاتفاق حول عدة أمور خاصة بالتعاقد. وعلم ”الخليج 365” أن إدارة الأهلي عرضت على المدرب الأوروجوياني الإقامة فى شقة بحى الزمالك أو أحد الفنادق، لكن المدرب فضل الإقامة فى شقة خاصة به وهو ما ينهيه النادى حاليا.

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