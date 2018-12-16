شكرا لقرائتكم خبر عن سويلم ومجاهد يحضران اجتماع الترتيب للأولمبياد الأول لجامعات الأزهر بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضر اللواء ثروت سويلم المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، وعزمى مجاهد نجم الزمالك السابق ومدير إدارة المتابعة باتحاد الكرة، ندوة فى جامعة الأزهر اليوم بحضور الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر ونائبه الدكتور يوسف عامر، حول الرياضة وأهميتها فى جامعة الأزهر. وعقد على هامش الندوة الاجتماع التنسيقى بشأن ترتيبات إقامة الأولمبياد الأول لجامعات الأزهر فى أفريقيا بمشاركة 54 جامعة فى مصر خلال الفترة من 14 حتى 18 مارس المقبل. يذكر أن مصر تقدمت مؤخرا بطلب لاستضافة أمم أفريقيا 2019 بعد اعتذار المغرب.

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