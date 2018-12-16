شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الأهلى الجديد يشاهد مران الفريق عصراً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد الأورجويانى مارتن لاسارتي، المدير الفنى الجديد للنادى الأهلى، تدريب الفريق المقرر له عصر اليوم استعدادا لمواجهة النجوم، فى اللقاء المؤجل بالدورى والمقرر له السابعة مساء غد الاثنين.

يأتى حضور لاسارتى التدريب عقب توقيع عقود المهمة الفنية للقلعة الحمراء فى قاعة اجتماعات مجلس الإدارة منذ قلبل، فى حضور محمود الخطيب رئيس النادى وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة.

ووقع لاسارتي على عقد ممتد مع الأهلي لمدة موسم ونصف، ويبلغ راتبه 125 ألف دولار شهرياً، ويصطحب اثنين مساعدين.

كما حرص مارتن لاسارتى على مشاهدة دولاب بطولات النادى الأهلى والتقاط الصور التذكارية خلال جولته بفرع النادى بالجزيرة ، بينما حرص أيضا على معاينة ملعب التتش وغرف خلع الملابس بالنادى الأهلى، بعد الاتفاق على البنود التعاقدية لتولى تدريب الفريق الأول بالقلعة الحمراء.

و توجه الأورجوبانى مارتن لاسارتى بعد ذلك ، المدير الفني الجديد للأهلي، برفقة محمد يوسف وسيد عبد الحفيظ، إلى مطعم النادى لتناول وجبة الغداء.