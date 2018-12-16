شكرا لقرائتكم خبر عن القصة الكاملة لهروب ناشئ الأهلى إلى السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الأيام الماضية تغيب هشام شعبان، لاعب فريق الشباب بالنادى الأهلى، عن تدريبات الفريق بمدينة نصر طوال الأسابيع الأربعة الماضية، بحجة تعرضه للإصابة، ليفاجأ الجميع بهروب اللاعب إلى السعودية سراً، للاتفاق مع أحد الأندية للانضمام إلى صفوفها فى الانتقالات الشتوية.



هشام شعبان

وغادر اللاعب إلى السعودية لإنهاء كافة التفاصيل الخاصة بانتقاله لأحد هناك خلال يناير المقبل.

يذكر أن اللاعب مواليد 1997، وهو أحد أفضل المهاجمين فى بقطاعات الناشئين عامة، والقلعة الحمراء خاصة، حيث أحرز مع الفريق 15 هدفا الموسم الماضى، وسجل 7 أهداف خلال الموسم الحالى.



ناشئى الأهلى

وتلقى هشام شعبان عدداً من العروض المحلية والخارجية بداية الموسم وأبلغ مسئولى الأهلى بذلك، إلا أن عادل عبد الرحمن المدير الفنى للفريق تمسك باللاعب ورفض التفريط فيه، فى ظل تألقه مع الفريق.



ناشئى الأهلى

ولكن قرر اللاعب البحث عن مستقبله بعيدا عن الأهلى، خاصة أنه لم يتم الاعتماد عليه بالفريق الأول ولم يتم تصعيده على غرار بعض زملائه بالفريق، وقرر التوقيع لتامر النحاس وكيل اللاعبين خلال الأيام الماضية، وبالفعل غادر اللاعب إلى السعودية للانضمام إلى أحد الأندية هناك.



اللاعب يوقع للنحاس

ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة اتخاذ مسئولى الأهلى إجراءات تحفظ حقوقهم فى اللاعب، خاصة أنه سبقها واقعة هرب أيضاً كان بطلها محمد عبد القادر إلى سويسرا فى نهاية عام 2017، بسبب رفض مسئولى الأهلى تصعيده للفريق الأول، إلا أن والد اللاعب تدخل لحل الأزمة وقتها.