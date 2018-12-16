شكرا لقرائتكم خبر عن لاسارتي مدرب الأهلى الجديد يتناول الغداء فى مطعم النادى بعد توقيع العقود والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجه الأورجوبانى مارتن لاسارتى، المدير الفني الجديد للأهلي، برفقة محمد يوسف وسيد عبد الحفيظ، إلى مطعم النادى لتناول وجبة الغداء. ومن المقرر أن يشاهد لاسارتي مران الأهلي اليوم على أن يحضر مباراة نجوم المستقبل غداً من مقصورة ملعب السلام. ووقع مارتن الاسارتي عقود تدريب فريق الكرة الأول بالنادى الأهلي منذ قليل، داخل قاعة اجتماعات مجلس الإدارة، فى حضور محمود الخطيب رئيس النادى وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة. ووقع لاسارتي على عقد ممتد مع الأهلي لمدة موسم ونصف، ويبلغ راتبه 125 ألف دولار شهرياً، ويصطحب اثنين مساعدين.

لاسارتى



مارتن لاسارتى

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