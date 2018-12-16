تقرير.. لاسارتي أمام مدربي كبار أوروبا؟ تصدى لجوارديولا وأجيري.. وسقوط أمام مورينيو وإيمري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

اقترب المدرب الأوروجوياني مارتن لاسارتي من تولي المهمة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي لخلافة الفرنسي باتريس كارتيرون الذي تمت إقالته عقب الخروج من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال إلى جانب خسارة اللقب الأفريقي أمام الترجي التونسي في مباراة النهائي.

لاسارتي تواجد صباح اليوم في مقر النادي الأهلي لعقد جلسة ثنائية مع محمود الخطيب رئيس النادي وسيد عبد الحفيظ القائمة بأعمال مدير الكرة للاستقرار على بنود التعاقد والمدة المحددة للعقد.

البالغ من العمر 57 عامًا سبق له تدريب ريال سوسيداد الإسباني والوصل الإماراتي إلى جانب ريفر بليت الأوروجوياني إلى جانب عدة فرق أخرى.



لاسارتي تولى قيادة ريال سوسيداد خلال الفترة بين يوليو 2009 واستمر معه حتى يونيو 2011، قاد الفريق الإسباني خلال 83 مباراة متنوعة بين الدوري والكأس المحليين.

ويرصد الخليج 365 خلال الآتي أبرز المواجهات التي جمعت بين مدرب الأهلي المحتمل ومدربي كبار أوروبا:

بيب جوارديولا

خلال تواجد المدرب الأورجوياني في منافسات الليجا الإسبانية واجه العديد من كبار مدربي العالم أمثال بيب جوارديولا -المدير الفني لبرشلونة في ذلك الوقت- والمكسيكسي خافيير أجيري المدير الفني الحالي لمنتخب مصر والذي سبق له العمل على رأس الإدارة الفنية لريال سرقسطة.

في الثاني عشر من ديسمبر عام 2010 حل ريال سوسيداد ضيفًا على نظيره برشلونة على ملعب كامب نو في إطار منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الإسباني "الليجا"، حقق جوارديولا ورفاقه الفوز على كتيبة لاسارتي بخماسية دون رد.

الأوروجوياني الذي يفضل طريقة اللعب 1-3-2-4 تمكن من الثأر في البطولة ذاتها، فبنهاية شهر إبريل 2011 تجددت المواجهة بين الثنائي على ملعب سوسيداد الذي حقق الفوز بهدفين لهدف وكان يمتلك لاسارتي وقتها لاعبين أمثال أنتوان جريزمان والحارس التشيلي كلاوديو برافو.

خافير أجيري

جمعت منافسات الدوري الإسباني نسخة 2010/2011 مواجهة بين لاسارتي وخافير أجيري مدرب منتخب مصر الحالي، فالمكسيكي كان يقود ريال سرقسطة في الفترة من نوفمبر 2010 وحتى ديسمبر 2011.

المواجهتين التي جمعت الثنائي أجيري- لاسارتي حسم المكسيكي المواجهة الأولى بنتيجة 2-1، بينما حسم الأورجوياني المباراة الثانية بنفس النتيجة.

ماوريسيو بوكيتينو

التقى المرشح لتدريب الأهلي أيضًا بالأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام الحالي والذي سبق له تدريب فريق إسبانيول خلال الفترة بين يناير 2009 وحتى نوفمبر 2012.

مباراتين جمعتا بوكيتينيو- لاسارتي في الليجا فاز الأخير في المباراة الأولى بهدف دون رد، إلا أن مدرب توتنهام الحالي ثأر في اللقاء الثاني وأمطر شباك برافو -حارس سوسيداد في ذلك الوقت- برباعية مقابل هدف.

جوزيه مورينيو

فشل لاسارتي في الفوز على مورينيو خلال المباراتين التي جمعت بينهما ببطولة الليجا حيث كان البرتغالي على رأس الجهاز الفني لريال مدريد في تلك الفترة.

المباراة الأولى التي جمعت بين المدربين كانت في سبتمبر 2010 وبالتحديد في منافسات الجولة الثالثة من الليجا، تلقى سوسيداد الهزيمة بثنائية مقابل هدف سجله اللاعب راؤول تامودو وكان من صناعة الفرنسي أنتوان جريزمان.

المباراة الثانية كانت في الجولة الـ22 من البطولة ذاتها، حقق الميرنجي الفوز برباعية مقابل هدف سجله أربيلوا في مرماه عن طريق الخطأ.

خوان كارلوس جاريدو

مدرب الرجاء المغربي الحالي والذي سبق له تدريب الأهلي المصري وفيا ريال الإسباني التقى مع لاسارتي في 3 مواجهات سابقة.

المباراة الأولى كانت ضد فياريال "ب" وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في اللقاء الثاني فاز رفاق لاسارتي بهدف دون رد قبل أن يخسر في المواجهة الثالثة بهدفين لهدف.

اوناي إيمري

المدير الفني الحالي لفريق آرسنال الإنجليزي سبق له تدريب فريق فالنسيا خلال الفترة بين مايو 2008 وحتى مايو 2012.

التقى إيمري بمنافسه لاسارتي في مباراتين بالليجا شهدت تفوق المدرب الفرنسي حيث فاز في المباراة الأولى بهدفين لهدف وفي اللقاء الثاني أمطر شباك سوسيداد بثلاثية نظيفة.