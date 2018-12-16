هل يكون أجايي الضحية؟.. شهادة فضل تلمح لتعاقد الأهلي مع أجنبي آخر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أعلن النادي الأهلي في ساعة متأخرة من أمس السبت عن تعاقده رسميًا مع الأنجولي جيرالدو لاعب أول أغسطس الأنجولي ليكون الصفقة الثالثة للأحمر في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

تعاقد جيرالدو مع الأهلي سيجعل الأخير يستغنى عن لاعب أجنبي في قائمته نظرًا لتواجد أربعة لاعبين أجانبي في القائمة وهم: التونسي علي معلول والمغربي وليد أزارو والنيجيري جونيور أجايي والمالي ساليف كوليبالي.

ولكن بعد إعلان محمد فضل مدير لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي، عن تعاقد ناديه مع جيرالدو في نوفمبر الماضي فتح باب التكهنات بشأن نية التعاقد مع لاعب أجنبي آخر في الميركاتو الشتوي ليصبح في قائمة الأهلي 6 لاعبين أجانب مما يعني الاستغناء عن لاعبين.

- مفاوضات مع المقاصة

في الفترة الماضية دخل عدلي القيعي مستشار لجنة التعاقدات بالأهلي في مفاوضات رسمية مع نادي مصر المقاصة من أجل ضم ثنائي الفريق الفيومي إيريك تراوري ومحمود وحيد.

انتقال الثنائي للأهلي كان قريبًا بعد اتفاق القيعي مع إدارة المقاصة على انتقال تراوري ووحيد مقابل 45 مليون جنيه بالإضافة إلى الحصول على لاعبين.

وبعد فشل مفاوضات انتقال الثنائي للأهلي وقع تراوري مؤخرًا لبيراميدز، في المقابل تمت صفقة وحيد.

- جيرالدو يوقع

في الساعات الأولى من صباح الأحد خرج محمد فضل ليؤكد أن التعاقد مع الأنجولي صاحب الأصول البرازيلية جيرالدو لاعب أول أغسطس الأنجولي تم قبل عدة أيام من الإعلان الرسمي.

فضل نشر عبر حسابه الشخصي "فيسبوك" صورة لعقد اللاعب مؤكدًا أنه تم الاتفاق مع اللاعب في 19 نوفمبر المقبل.

وأضاف فضل :""خير الكلام ما قل ودل ...أنهينا الصفقة منذ ٢٠١٨/١١/١٩ وتم التنفيذ اليوم، جيرالدو الصفقة الثالثة والقادم أفضل".

- كوليبالي الضحية الأولى

مصدر بالنادي الأهلي أكد في تصريحات خاصة لمصراوي، أن المدافع المالي ساليف كوليبالي سيكون الضحية الأولى من بين الراحيلن عن الأهلي خاصة أن قائمة الأحمر من حيث الأجانب مكتملة بتواجد الرباعي علي معلول ووليد أزارو وجونيور أجايي وأخيرًا كوليبالي.

وبعد التعاقد مع جيرالدو سيكون كوليبالي قريبًا من الخروج عن القلعة الحمراء بعد ستة أشهر قضاها داخل الأهلي.

- إعارة أجايي؟

رغم تمسك الأهلي بالثلاثي الأجنبي الآخر المغربي وليد أزارو والتونسي علي معلول والنيجيري جونيور أجايي إلا أن الأخير قد يكون قريبًا من الرحيل عن القلعة الحمراء على سبيل الإعارة.

أجايي قد يكون أقرب الراحلين نظرًا لعدم قيده ووضعه في قائمة الإنتظار بجانب ابتعاده عن الملاعب من يوليو الماضي عقب إصابته في مباراة تاونشيب البتسواني.

مؤشر آخر قد يكون الأهلي يفكر في تدعيم صفوفه بلاعب أجنبي آخر في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة وهو دخول أكثر من لاعب أجنبي ضمن قائمة الانتقالات ويأتي من أبرزهم الثنائي محمود بن حليب هداف الرجاء البيضاوي المغربي في بطولة الكونفدرالية بجانب لاعب وسط النجم الساحلي محمد أمين بن عمر.

الفترة الماضية شهدت تصريحات رسمية من جانب إدارتي الرجاء والنجم الساحلي حول دخول الأهلي في مفاوضات مع اللاعبين حيث أكد جواد الزيات رئيس الرجاء أن ناديه لم يتلق أي خطابات رسمية من جانب الأهلي مشيرًا إلى أنه قد يوافق على رحيل لاعبه بشرط موافقة المدرب، في المقابل قال فيصل خليفة عضو مجلس إدارة النجم الساحلي أن ناديه قد يوافق على رحيل لاعبه بن عمر لصالح الأهلي بشرط الحصول على 5 ملايين دولار.