بعد انتقادات صفقة جيرالدو .. فضل يخلي مسئوليته عن توقيت التعاقد مع الصفقات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أخلي محمد فضل، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، والذي سبق وأعلن عن استقالته من منصبه، مسئوليته عن توقيت التعاقد مع الصفقات مشدداً على أن دور لجنته يقتصر على الانتقاء وترشيح عناصر مميزة فنياً وتكون جاهزة للانتقال دون صعوبات أو مزايدات.

وأعلن فضل عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" فى وقت مبكر من اليوم،الأحد، صورة للتعاقد مع جيرالدو مؤكداً أن التعاقد تم فى الـ 19 من نوفمبر الماضي وهو ما فتح باب الانتقادات لعدم حسم الصفقة مبكراً.

وتعاقد الأهلي رسمياً مساء الأمس،السبت، مع الأنجولي جيرالدو دا سيلفا جناح أول أغسطس الأنجولي لمدة أربع سنوات ونصف إلا أن اللاعب لن يستطيع المشاركة مع الأحمر إفريقيا لمشاركته مع فريقه فى الدوري التمهيدي لبطولة دوري أبطال افريقيا بعد توقيعه للأهلي.

وعلق فضل " بخصوص صفقة لاعب أو اخر لسنا مسؤولين عن ميعاد اتمام الصفقة ولكن مسؤوليتنا تكمن في انتقاء وترشيح عناصر مميزة تخدم النادي فنيا واستثماريا وتكون جاهزة للانتقال دون صعوبات أو مزايدات ".

وتابع " كلامنا علي اننا اشتغلنا على الصفقات سواء التي أبرمها النادي أو سوف يتعاقد معها لاحقآ بالدليل ليس الهدف منه إظهار انانية أو الدفاع عن الانتقادات التي وجهت بلا داع ومعلوم مصدرها وإنما نوضح اننا نعلم حجم المسؤولية والحمدلله نجتهد ونفعل جميع الأسباب حتي نكون على قدرها ".

وأنهى" الاهلي فوق الجميع بجمهوره ومبادئه وكلنا نخدم نادينا سواء من الخارج أو الداخل ونتصرف دون حسابات أو دبلوماسية نهائيا، إجتهادنا كثيرا بسرية دون كلام أو محاولة إظهار "شو" خصوصا علي وسائل التواصل الاجتماعي، وهدفنا كان هو ان نادينا دائما رقم ١ فقط وسيظل رقم ١ بجمهوره ومبادئه".