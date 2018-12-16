مصدر بالأهلي لمصراوي: اتجاه لعدم إعارة جيرالدو.. والاستغناء عن كوليبالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ريهام حمدي:

أكد مصدر مسؤول بالنادي الأهلي، أن هناك اتجاه لعدم إعارة الأنجولي جيرالدو، المنضم حديثا للنادي الأهلي، وقيده في يناير المقبل بدلا من المالي ساليف كوليبالي.

وأعلن النادي الأهلي رسميا تعاقده مع جيرالدو من صفوف نادي أول أغسطس الأنجولي لمدة 4 مواسم ونصف الموسم بداية من فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وصرح مصدر مسؤول بالأهلي لمصراوي "نريد الاستفادة من جيرالدو، هناك اتجاه قوي لعدم إعارته لأي نادي خلال الفترة المقبلة".

واختتم "النية تتجه للإستغناء عن خدمات قلب دفاع الفريق المالي ساليف كوليبالي من أجل قيد جيرالديو في يناير المقبل".

ويتواجد بقائمة الأهلي كلا من علي معلول وجونيور أجايي ووليد أزارو وساليف كوليبالي، ويجب أن يقوم الأهلي بالاستغناء عن لاعبا من الرباعي لقيد جيرالدو.