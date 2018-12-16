مارتين لازارتي مديرًا فنيًا للأهلي

مارتين لازارتي كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال: وقع الأوروجويانى مارتين لازارتي على عقود تدريب الفريق الكروى بالأهلي، خلال الاجتماع الذي يجمعه حاليًا فى قاعة مجلس الإدارة، بحضور محمود الخطيب، رئيس النادى، وسيد عبدالحفيظ قاعة مجلس الإدارة، بحضور محمود الخطيب، رئيس النادى، وسيد عبدالحفيظمدير الكرة. قام لاسارتي بالتوقيع على عقد ممتد مع الأهلي لمدة موسم ونصف الموسم، ويبلغ راتبه 125 ألف دولار شهريًا، ويصطحب اثنين مساعدين.

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