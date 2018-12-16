مارتين لازارتي يتفقد ملعب التتش

الأورجواني مارتين لازارتي كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال حرص الأورجواني مارتين لازارتي المدير الفنى المنتظر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على تفقد ملعب التتش بالجزيرة وأيضا الغرف الجديدة الخاصة باللاعبين والجهاز الفني المتواجدة أسفل مدرجات التتش. وأيضا الغرف الجديدة الخاصة باللاعبين والجهاز الفني المتواجدة أسفل مدرجات التتش. وحرص سيد عبد الحفيظ القائم بأعمال مدير الكرة بالأهلي وسمير عدلي المدير الإداري للفريق على مرافقة المدرب الأورجواني في جولته داخل التتش ظهر اليوم الأحد.

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