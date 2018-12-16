منتخب مصر يفاوض نيجيريا لخوض ودية في مارس المقبل

منتخب مصر (أرشيفية)

كتب - كريم عبد المحسن:

دخل مسئولو منتخب مصر، في مفاوضات مع منتخب نيجيريا، لخوض مباراة ودية خلال فترة التوقف الدولي المقرر لها من 19 لـ27 مارس المقبل.

ويرغب المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر، في خوض مباراة ودية في مارس من أجل مشاهدة بعض البدلاء وتجربتهم.

يلتقي منتخب مصر خلال نفس

الفترة مع النيجر في الجولة الأخيرة لتصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.

ضمن منتخب مصر الصعود للبطولة للمرة الرابعة والعشرين في تاريخه بعدما فاز في 4 مباريات متتالية وحصد 12 نقطة.