هاني أبوريدة يسافر للإمارات 20 ديسمبر .. تعرف على السبب

هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة (أرشيفية) كتب - كريم عبد المحسن: وجه الاتحاد العربي لكرة القدم برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، الدعوة إلى هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة، لحضور نهائي كأس العالم للأندية المقرر له يوم 22 ديسمبر الجاري. كأس العالم للأندية المقرر له يوم 22 ديسمبر الجاري. ويسافر أبوريدة إلى الإمارات يوم 20 من الشهر الحالي، من أجل حضور نهائي مونديال الأندية، بعدما حضر نهائي كأس الأمم الأفريقية للكرة الشاطئية، والذي أقيم في شرم الشيخ بين السنغال ونيجيريا.

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