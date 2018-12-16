هاني أبوريدة يسافر للإمارات 20 ديسمبر .. تعرف على السبب

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هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة (أرشيفية)كتب - كريم عبد المحسن:
وجه الاتحاد العربي لكرة القدم برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، الدعوة إلى هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة، لحضور نهائيكأس العالم للأندية المقرر له يوم 22 ديسمبر الجاري.
ويسافر أبوريدة إلى الإمارات يوم
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