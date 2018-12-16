رياضة | يلا شوت | Yalla Shoot | مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم | يلا شووت | يلاشوت | بث حي HD

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يلا شوت | Yalla Shoot | مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم | يلا شووت | يلاشوت | بث حي HD

ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر , المحطة السابعة عشر قطار البريميرليج 2018-2019 الدور الاول , ستتجه انظار محبي كرة القدم نحو العالم لديربي الشمال في انجلترا بين مانشستر يونايتد وليفربول علي ملعب الانفيلد في اطار مباريات الجولة السابعة عشر من الدوري الانجليزي.

يلا شوت | Yalla Shoot | مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم | يلا شووت | يلاشوت | بث حي HD

المباراة هي أقوي مباريات كرة القدم في انجلترا فهي تجمع بين جمهورين دائما ما يتصارعوا بينهما ونشهد بينهما المزيد من المناوشات والكل فيهما يسعي الي تحقيق فريقه للانتصار من أجل الفخر والاعتزاز امام الاخر , مانشستر يونايتد وليفربول ليست بمجرد مباراة كبيرة فقط انها مباراة احتلال عرش الكرة الانجليزية بين الفريقين.

يلا شوت | Yalla Shoot | مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم | يلا شووت | يلاشوت | بث حي HD

هذا ليس بالغريب فالمباراة تجمع بين فريقين حقق لقب دوري ابطال اوروبا في 8 مناسبات بواقع 3 لمانشستر و5 لليفربول وحقق لقب الدوري الانجليزي في 20 مناسبة لمانشستر يونايتد و18 لصالح ليفربول فهما المسيطرين علي عرش الكرة الانجليزية عبر تاريخها سواء اوروبيا او محليا مع منافسة طفيفة من تشيلسي وارسنال وغيرهم من الفرق.

يلا شوت | Yalla Shoot | مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم | يلا شووت | يلاشوت | بث حي HD

الفريقين قد تواجها من قبل في 191 مباراة في مختلف البطولات الودية والرسمية ونجح ليفربول في الفوز في 61 مباراة مقابل 77 مباراة لصالح مانشستر يونايتد وتعادل الفريقين في 53 مباراة وسجل لاعبي مانشستر يونايتد 259 هدف مقابل 234 هدف وعن اخر مباراة رسمية جمعت الفريقين كانت في الدور الثاني من الموسم الماضي وانتهت بفوز مانشستر بهدفين لهدف اما اخر مباراة ودية فكانت منذ اشهر قليلة في كاس الابطال الدولية وانتهت بفوز ليفربول بنتيجة 4-0.

يلا شوت | Yalla Shoot | مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم | يلا شووت | يلاشوت | بث حي HD