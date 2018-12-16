رياضة | رسميا.. سمولينج يجدد تعاقده مع مانشستر يونايتد حتى 2022

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. سمولينج يجدد تعاقده مع مانشستر يونايتد حتى 2022 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي عن تجديد عقد مدافعه الإنجليزي كريس سمولينج لمدة 4 سنوات قادمة.

وقال النادي في بيان رسمي على موقعه الرسمي أن سمولينج وقع على عقد جديد يمتد حتى عام 2022.

ويعد هذا هو الموسم التاسع للمدافع الإنجليزي مع الشياطين الحمر بعد انتقاله إلى صفوف الفريق في عام 2010 من نادي فولهام.

وشارك صاحب الـ29 في 307 مباراة مع اليونايتد، أحرز خلالهم 18 هدفاً وصنع 4 أخرين.

ليفربول يواجه مانشستر يونايتد

يستضيف نادي ليفربول المحترف به محمد صلاح في الساعة السادعة مساء اليوم نظيره مانشستر يونايتد في قمة نارية ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ليفربول ضد مانشستر يونايتد

وتعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد قمة نارية وفنية بين يورجن كلوب المدير الفني للأول وجوزيه مورينيو المدير الفني للثاني.

ويحتل نادي ليفربول المركز الثاني جدول ترتيب جدول الدوري الانجليزي بفارق نقطتين عن صاحب المركز الأول مانشستر سيتي برصيد 42 نقطة، بينما مانشستر يونايتد صاحب المركز السابع برصيد 26 نقطة.

ويدخل ليفربول ومحمد صلاح mohamed salah مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على نابولي في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

عقدة محمد صلاح وثلاثي ليفربول

ويواجه ثلاثي خط هجوم ليفربول من المصري محمد صلاح والبرازيلي روبرتو فيرمينو والسنغالي ساديو مانيه عقدة أمام مانشستر يونايتد إذ لم يسجل أو يقوم بأي تمريرة حاسمة ضد الشياطين الحمر في 855 دقيقة.

منذ 2013 لم يستطع ليفربول الفوز على مان يونايتد في الدوري الإنجليزي، بل إنه بالكاد سجل بضعة أهداف في آخر ثماني مباريات بينما لم يخسر مانشسر يونايتد منذ سجل دانيال ستوريدج الهدف الوحيد.

ويسعى محمد صلاح mohamed salah لقيادة ليفربول لاستعادة صدارة ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز ولو بشكل مؤقت.

وتوج محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب إفريقى عن عام 2018 من BBC ليعيد إنجازا حققه قبل 12 شهرًا تقديرًا للعمل الكبير الذي يقدمه.

وسجل محمد صلاح سجل 13 هدفًا خلال الموسم الجارى آخرها هدف فوز الريدز في مرمى نابولي الثلاثاء في المباراة التي انتهت بفوز الريدز وصعوده لدور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وتعقد جماهير ليفربول آمالها على محمد صلاح في مباراة اليوم الذي يمر بحالة رائعة بعدما سجل 3 أهداف "هاتريك" في فوز ليفربول على بورنموث برباعية في الجولة الماضية.

"جيب" أشلي يونج ومحمد صلاح

ويعانى يورجن كلوب المدير الفنى لليفربول منذ وصوله إلى أنفيلد، حيث لم يحقق أى انتصار على مانشستر يونايتد منذ تعيينه في 2015، حيث واجه الفريق في 5 مباريات تعادل 3 وخسر مرتين، ونفس الأمر بالنسبة لمحمد صلاح الذى لم يسجل أى هدف فى شباك الشياطين الحمر حتى أن آشلي يونج مدافع مان يونايتد قال عن المباراة الماضية "وضعت محمد صلاح في جيبي".

ويدرك جوزيه مورينيو أن أي خسارة جديدة هذا الموسم ستجعله يبتعد بفارق 11 نقطة عن المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة للمشاركة في دوري أبطال أوروبا في حال صبت النتائج الأخرى في غير صالحه.

ومما يعزز من فرص مانشستر يونايتد هو أنه لم يخسر في آخر 4 مباريات زار فيها ملعب أنفيلد ولم تتلق شباكه أهدافًا في آخر 3 مباريات ويتفوق مورينيو على كلوب في المواجهات المباشرة السابقة.

وقال جوزيه مورينيو: "ندرك أننا نواجه فريقَا في القمة لكننا نملك القدرات لتحقيق نتيجة إيجابية على الرغم من المشكلات التي نعاني منها.. سنذهب إلى هناك بفريق قادر على الكفاح لتحقيق الفوز".